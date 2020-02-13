رئيس هيئة قناة السويس يكشف تأثير "كورونا" على القناة

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التجارة الصينية المارة بقناة السويس لم تتأثر بعد انتشار فيروس «كورونا».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السفن الصينية العابرة قناة السويس في شهر يناير الماضي لم تتراجع بل أكثر من نظيرتها في العام الماضي من نفس الفترة.

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