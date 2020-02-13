بوكو حرام تختطف 16 مدنيا في نيجيريا بينهم نساء وأطفال

13 فبراير 2020 - 11:10 م

اختطفت منظمة "بوكو حرام" الإرهابية، الخميس، 16 مدنيا شمال شرقي نيجيريا، بينهم نساء وأطفال.



وفقا لتقارير وسائل إعلامية محلية، فإن منظمة "بوكو حرام" هاجمت قرى في منطقة بورنو، التي زارها الرئيس النيجيري محمد بخاري الأربعاء.

وأضافت وسائل الإعلام المحلية أن منظمة بوكو حرام اختطفت 16 شخصا، بينهم 9 أطفال و7 نساء.

وأشارت إلى أن المئات من سكان المنطقة غادروا منازلهم خوفا من هجمات أخرى يشنها مسلحو المنظمة.

وأجرى الرئيس بخاري زيارة إلى بورنو، الأربعاء؛ حيث قتل 30 شخصًا في هجوم نفذته منظمة بوكو حرام الأحد الماضي.

ولقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم في أعمال عنف واسعة النطاق نفذتها منظمة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا منذ عام 2009.