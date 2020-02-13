» مؤرخ يكشف الأسباب الحقيقية لـ"العدوان الثلاثي"

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أكد المؤرخ علي الحفناوي، أن العدوان الثلاثي على مصر، لم يكن بسبب تأميم قناة السويس على الإطلاق مثلما أشيع، ولكن التأميم اتخذ كمبرر للعدوان.
وتابع "الحفناوي"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن السبب الحقيقي للعدوان الثلاثي، يتمثل في رغبة فرنسا بالتخلص من الزعيم جمال عبد الناصر، لأنه كان يمد الفدائيين في الجزائر بالسلاح، ويوفر لهم التمويل اللازم.
وأضاف أن الشركة الفرنسية التي كانت تدير قناة السويس كانت خاصة وليست حكومية واعترضت على العدوان الثلاثي، لأنه يعطل حصولها على التعويضات نتيجة التأميم.
ولفت إلى أن دخول انجلترا في العدوان جاء بسبب أن "عبد الناصر" أفشل مشروع حلف بغداد، وهذا الأمر قام بالكشف عنه بالتفصيل وزير خارجية انجلترا في مذكراته.

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