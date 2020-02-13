حقيقة وجود مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات السويس

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الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قامت بإجراءات احترازية، بالتنسيق مع وزارة الصحة فور العلم بانتشار فيروس كورونا في الصين، مشيرًا إلى أن القناة قامت بتوفير المساكات وأدوات التطهير مع المرشدين الذين يصعدون إلى السفن المارة من القناة.
وأوضح "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،: "أبلغنا المرشدين بعدم السلام مع المتواجدين على المراكب المارة من القناة باليد، أو أكل شيء من المراكب"، مشيرًا إلى أن القناة جاء إليها بلاغ بوجود 6 إصابات على مركب قادمة من الجنوب، فتم ايقاف المركب في السويس، وتم إبلاغ وزارة الصحة، التي قامت على الفور بالكشف على الموجدين في المركب، وتبين أنه لا توجد أي إصابات.
وأشار إلى أن الحديث على وجود إصابات بمستشفيات الهيئة وموت البعض غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بإجراءات بعدم عودة أي أحد قادم من السفر من الخارج، إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه.

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