اقتصادي: دعم المصانع المتعثرة رسالة رحمة لصُناع مصر

14 فبراير 2020 - 12:30 ص

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة، المتوقفة أكثر من 10 أعوام، وتمكينها من استعادة ممارسة أعمالها المتوقفة.

وأوضح «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، يوم الخميس، أن هذه المبادرة تشمل دعم 5800 مصنع متعثر منذ 12 عاما، والتي تخص مصانع الصناعات المتوسطة والثقيلة، التي تحصلت على تمويلات نقدية وعينية من البنوك، لضخ خطوط إنتاجها بآليات مختلفة ويكون للمصنع حصص في السوق الاستهلاكية، لافتًا إلى أن المصانع فشلت في دفع وسداد التمويلات التي حصلوا عليها من البنوك بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر، مما نتج عنه كساد اقتصادي وصناعي، مما ترتب عليه إغلاق المصانع وتشريد آلاف العمال وذلك لأن المصانع في تلك الحقبة متعثرة عن السداد.

وأشار إلى أنه في الفترة من 2011 حتى 2015، حدثت طفرة في عملية استيراد المنتجات من الخارج، التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري والعملة المصرية والموازنة العامة وأضعفت الصناعة تماما، مؤكدًا أن 5800 مصنع تمثل قوة ضخمة كقوة دولة خليجية صناعيا.

