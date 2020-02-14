  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدحت العدل

أزمة بين "أوبر" و"العدل" بسبب "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الإعلامي تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على اعتذار أبو إسحاق الحويني

السودان

ضبط خلية إرهابية تابعة لـ«إخوان مصر» في السودان

قناة السويس

حقيقة وجود مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات السويس

اغتصاب

أستاذ طب نفسي يكشف السبب الحقيقي لانتشار "زنا المحارم"

البرلماني مصطفي بكري

"بكري" يكشف تفاصيل الحملة المشبوهة ضد مصر بسبب هذا الأمر

كورونا

الصين تكشف عن معلومة صادمة بشان فيروس "كورونا"

أرشيفية

طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

«لا تنخدعوا بالحرارة».. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

ولي العهد السعودي ونتنياهو

السعودية ترد على«عقد» لقاء بين «بن سلمان» و«نتنياهو»

اقتصادي: دعم المصانع المتعثرة رسالة رحمة لصُناع مصر

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يوجه رسالة للعالم بشأن جيش مصر: احذروا

#

النواب: منتدى الشباب رسالة سلام ومحبة من مصر لشباب العالم أجمع

#

دعم مصر: هيئة الرقابة الإدارية رائدة في هذا المجال

#

أول تعليق للسياحة علي رفع بريطانيا قيود السفر لشرم الشيخ

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل اللازم لدعم المصانع المتعثرة، المتوقفة أكثر من 10 أعوام، وتمكينها من استعادة ممارسة أعمالها المتوقفة.
وأوضح «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «همزة وصل»، المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، يوم الخميس، أن هذه المبادرة تشمل دعم 5800 مصنع متعثر منذ 12 عاما، والتي تخص مصانع الصناعات المتوسطة والثقيلة، التي تحصلت على تمويلات نقدية وعينية من البنوك، لضخ خطوط إنتاجها بآليات مختلفة ويكون للمصنع حصص في السوق الاستهلاكية، لافتًا إلى أن المصانع فشلت في دفع وسداد التمويلات التي حصلوا عليها من البنوك بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر، مما نتج عنه كساد اقتصادي وصناعي، مما ترتب عليه إغلاق المصانع وتشريد آلاف العمال وذلك لأن المصانع في تلك الحقبة متعثرة عن السداد.
وأشار إلى أنه في الفترة من 2011 حتى 2015، حدثت طفرة في عملية استيراد المنتجات من الخارج، التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري والعملة المصرية والموازنة العامة وأضعفت الصناعة تماما، مؤكدًا أن 5800 مصنع تمثل قوة ضخمة كقوة دولة خليجية صناعيا.
وشدد على أن مبادرة دعم المصانع المتعثرة تساهم في إزالة سرطان الصناعة المصرية المهتك بسبب دعم التجار وعدم الاهتمام بالصناع الذين هم عصب الاقتصاد، وأن قرار السيسي يعد وسيلة إضافية لخفض نسبة البطالة، وضخ استثمارات جديدة محلية، التي تعد أهم ركيزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أعلنت أن عام 2020 هو عام الصناعة المصرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إيران تهدد بضرب إسرائيل وأمريكا حال هذا الأمر
» مؤرخ يكشف الأسباب الحقيقية لـ"العدوان الثلاثي"
» السعودية تكشف حقيقة لقاء "بن سلمان" ونتنياهو
» تعليق ناري لـ"بكري" على خبر "المساء" المسيء لـ الصعايدة
» إعلامي شاب تحول إلى فتاة وأصبح فنانة شهيرة
» "الجندى": لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل
» ترامب: قريبا التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وطالبان
» موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية
» مفاجأة سارة.. انطلاق أول قناة مصرية للقرآن الكريم
» تعليق «صلاح» بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول
» الذهب يفاجئ الجميع ويرتفع في عيد الحب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان