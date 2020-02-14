  • الجمعة 14 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مدحت العدل

أزمة بين "أوبر" و"العدل" بسبب "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الإعلامي تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على اعتذار أبو إسحاق الحويني

السودان

ضبط خلية إرهابية تابعة لـ«إخوان مصر» في السودان

قناة السويس

حقيقة وجود مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات السويس

اغتصاب

أستاذ طب نفسي يكشف السبب الحقيقي لانتشار "زنا المحارم"

البرلماني مصطفي بكري

"بكري" يكشف تفاصيل الحملة المشبوهة ضد مصر بسبب هذا الأمر

كورونا

الصين تكشف عن معلومة صادمة بشان فيروس "كورونا"

أرشيفية

طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

«لا تنخدعوا بالحرارة».. الأرصاد تعلن طقس نهاية الأسبوع

ولي العهد السعودي ونتنياهو

السعودية ترد على«عقد» لقاء بين «بن سلمان» و«نتنياهو»

بالفيديو..

حمو بيكا: "تعبت نفسيًا بسبب حسن شاكوش"

آخر الأخبار

حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«شبع بعد جوع».. حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش

#

«شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»

#

طارق الشناوي: حسن شاكوش وضع فنانا شهيرا في مأزق

#

رسالة مؤثرة من حسن شاكوش لـ حماقي: نجحنا بسببك

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه متوقف عن العمل منذ 3 سنوات، موضحًا أن النقابة لا تعترف بصوته ولكن الآلاف من الشعب معجبون بصوته.
وأضاف حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أن أغانى المهرجانات تقوم بإدخال أموال للنقابة.
وأوضح: «تعبت نفسيًا بعد حصول الفنان حسن شاكوش على عضوية نقابة المهن الموسيقية»، كاشفا أنه يغنى مهرجانات قبل شاكوش.
ولفت حمو بيكا إلى أن النقابة لم تقدم له أي شكر بعد أن قدم أغاني تجولت في الدول العربية ونالت إعجاب الآلاف، وطالب النقابة بتوفير تصريح لمزاولة عمله الذي يحبه.
وأشار إلى أنه غنى في أمريكا والأردن ودبي والسعودية، وينظم حفلات وجولات غنائية هناك باستمرار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» #قاطعوا_محمد_رمضان يشعل مواقع التواصل
» الصين تطالب المتعافين من "كورونا" بهذا الأمر المثير
» حمو بيكا: "تعبت نفسيًا بسبب حسن شاكوش"
» إيران تهدد بضرب إسرائيل وأمريكا حال هذا الأمر
» مؤرخ يكشف الأسباب الحقيقية لـ"العدوان الثلاثي"
» السعودية تكشف حقيقة لقاء "بن سلمان" ونتنياهو
» تعليق ناري لـ"بكري" على خبر "المساء" المسيء لـ الصعايدة
» إعلامي شاب تحول إلى فتاة وأصبح فنانة شهيرة
» "الجندى": لا يوجد منطقة وسط بين الحق والباطل
» ترامب: قريبا التوصل لاتفاق سلام بين أمريكا وطالبان
» موجة صقيع غير مسبوقة تضرب السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:43

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:46

  • عشاء

    19:16

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان