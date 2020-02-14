» الصين تطالب المتعافين من "كورونا" بهذا الأمر المثير

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المصريون ووكالات

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دعت السلطات الصينية المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا» إلى مساعدة الأطباء في مكافحة المرض بالتبرع بالدم لاستنباط أجسام مضادة للفيروس.
وقال جان دينيوي كبير الأطباء في مسشتفى «تسينينتان» بمدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس، إن أطباء المركز يجربون طريقة علاج تعتمد على نقل بلازما الدم من المتعافين إلى أشخاص لا يزالون يعانون من المرض، وأكد أن هذا الأسلوب أفضى إلى نتائج إيجابية مشجعة.
وأضاف: «تحتوي دماء المتعافين على كميات كبيرة من الأجسام المضادة للفيروس، ونأمل بأن يمدوا لنا يد العون ويتبرعوا لنا بدمائهم الثمينة».
من ناحية ثانية، أوضح جان سبب ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في ووهان في الأيام الأخيرة بالقول إن المستشفى بات يستقبل منذ أسبوع المصابين في حالات خطرة وحرجة ما انعكس سلبا على الإحصائية.

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