» الصين تطالب المتعافين من "كورونا" بهذا الأمر المثير

14 فبراير 2020 - 12:50 ص

دعت السلطات الصينية المواطنين المتعافين من فيروس «كورونا» إلى مساعدة الأطباء في مكافحة المرض بالتبرع بالدم لاستنباط أجسام مضادة للفيروس.

وقال جان دينيوي كبير الأطباء في مسشتفى «تسينينتان» بمدينة ووهان الصينية التي تعد مركز انتشار الفيروس، إن أطباء المركز يجربون طريقة علاج تعتمد على نقل بلازما الدم من المتعافين إلى أشخاص لا يزالون يعانون من المرض، وأكد أن هذا الأسلوب أفضى إلى نتائج إيجابية مشجعة.

وأضاف: «تحتوي دماء المتعافين على كميات كبيرة من الأجسام المضادة للفيروس، ونأمل بأن يمدوا لنا يد العون ويتبرعوا لنا بدمائهم الثمينة».

