الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14 فبراير تراجع طفيف في المعاملات الصباحية ، حيث سجل 15.70 جنيه .

وسجل الدولار اليوم في بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.

 


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