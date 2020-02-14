من دولة عربية.. طالبة تبكي بحرقة لترحيلها من بؤرة "كورونا"

14 فبراير 2020 - 09:42 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالبة يمنية تدعى إيمان العواضي وهي تبكي بحرقة وتناشد الحكومة إجلاءها وزملاءها، خاصة بعد مناشدات عديدة قالت إنها لم تلق أي اهتمام من سلطات بلادها بشأن انتقال الطلاب اليمنيين البالغ عددهم 180 طالبا بعد انتشار فيروس كورونا