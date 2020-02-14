من دولة عربية.. طالبة تبكي بحرقة لترحيلها من بؤرة "كورونا"

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وكالات- الدويني فولي

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الصين

طالبة

الإصابة،

كورونا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطالبة يمنية تدعى إيمان العواضي وهي تبكي بحرقة وتناشد الحكومة إجلاءها وزملاءها، خاصة بعد مناشدات عديدة قالت إنها لم تلق أي اهتمام من سلطات بلادها بشأن انتقال الطلاب اليمنيين البالغ عددهم 180 طالبا بعد انتشار فيروس كورونا 
وقالت العواضي، إن الطلبة العالقين يناشدون منذ حوالي شهر السفارة اليمنية والحكومة؛ لإنقاذهم من الموت، دون جدوى، رغم أن جميع الدول أجلت رعاياها.

وأضافت السلطات اليمنية ردت على مناشداتهم بأن ”الوضع سيتحسن“، رغم تزايد عدد حالات الإصابة بشكل يومي، متابعة: ”الوضع خطير ولا أحد يشعر بينا ولا بمعاناتنا“ وصرفت ألف دولار لكل طالب. 


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