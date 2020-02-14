صادم .. يقتل نجلته بسبب "الفلانتين"

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نجلته

أقدم عامل بشبرا الخيمة على قتل ابنته، مبررًا جريمته بمحضر الشرطة إنه"علم بتواجد ابنته مع شاب للاحتفال بالفلانتين".

وكان والد الفتاة ادعى قبل القبض عليه بوفاة ابنته نتيجة حادث سقوط أسانسير بها، بينما رجحت التحريات وجود شبهة جنائية.

وتبين لجهات التحقيق أن والد الفتاة اعتدى عليها بالضرب حتى الموت، بسبب شكه في وجود علاقة عاطفية بينها وشاب وتواجدت مع الأخير للاحتفال بـ"الفلانتين".

كان اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة، من المستشفى بوصول فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا جثة هامدة، وبصحبتها والدها.

وعاد الأب بابنته "جثة" إلى منزلهما، بينما انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبسؤال والد المجني عليها ادعى أن ابنته سقط بها الأسانسير عند نزولها من العقار متوجهة إلى المدرسة، فقرر نقلها إلى المستشفى معتقدًا أنها على قيد الحياة.

وكشف المتهم في التحقيق أنه علم أن ابنته التقت شاب ترتبط به عاطفيًا للاحتفال بـ "الفلانتين"، وقرر تأديبها "بحسب قوله" وعقب عودتها من المدرسةـ واجهها بالأمر واعتدى عليها بالضرب وفقدت الوعي وظن حينها أنها على قيد الحياة فنقلها إلى المستشفى لكنها كانت توفيت.


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