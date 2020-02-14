شاهد.. انفجار الشمس ولسان ناري بحجم الأرض

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متابعات - أمينة عبد العال

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2011

انفجار الشمس

شارك الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، متابعيه علي موقع التدوينات المصغر"تويتر" بمقطع فيديو وثقت فيه لحظة انفجار شمسي عام 2011 بلسان ناري يزيد عن حجم الأرض عدة مرات.

ومقطع الفيديو يظهر الانفجار الشمسي المثير والذي انطلق منه لسان ناري يفوق حجم الأرض عدة مرات.

وعلق الدكتور عبد الله علي مقطع الفيديو قائلا:" من أكثر الإنفجارات الشمسية المثيرة في العقد الأخير ،ثوران 2011.. عندما صورت المركبة الفضائية والتي تدور حول الشمس وتعمل بالطاقة الشمسية هذا المشهد المهيب والمخيف علما أن اللسان الناري المنبثق من سطح الشمس يكبر حجم الأرض بعدة مرات".

والانفجار الشمسي أو التوهج الشمسي هو انفجار كبير يحدث في الغلاف الجوي للشمس ويمكن أن يصدر طاقة هائلة ، ويستخدم المصطلح للإشارة إلي ظواهر  مماثلة في النجوم الأخرى .

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