فيلم إباحي داخل مكان مقدس

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وكالات- الدويني فولي

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حالة من الغضب، شهدتها بورما بعد تداول فيديو لفيلم إباحي لشاب وفتاة تجردا من ملابسهما ومارسا الجنس داخل معبد بوذي مقدس. 

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيلم مدته 12 دقيقة، منتشر على موقع إباحي يحمل تصنيف "X"، لشاب وفتاة مارسا الجنس في معبد "باجودا" المقدس بوضح النهار، بمدينة باجان القديمة، التي تعد أحد أشهر الأماكن السياحية في العالم.

ونشر الشابان الإيطاليان البالغان من العمر 23 عاما، ويعدا من فناني الأفلام الإباحية، الفيديو على حسابهم الشخصي بالموقع الإباحي، ويحمل عنوان "لا تتعرض للإهانة"، وتمت مشاهدته ما يقرب من 250 ألف مرة، مثيرا موجة واسعة من الغضب.

وعبر أحد السكان عن غضبه بما حدث، عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "الباجود هي الأرض المقدسة ولا بنبغي فعل تلك الأشياء بها"، وسجل الفيديو أكثر من 5500 ألف "إيموشن" غضب، مساء اليوم، فيما تساءل تون تون ناينج، المدير الإداري لشركة نيو فانتشيا آسيا تور، عن الإهمال الجسيم الذي حدث في "باجودا"، ودعا إلى أتخاذ إجراءات صارمة وتحقيقات موسعة.

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