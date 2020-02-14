اتهامات اغتصاب جديدة لحفيد مؤسس الإخوان

14 فبراير 2020 - 10:08 ص

وجهت للداعية طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، اتهامات اغتصاب جديدة، حيث وجهت له اتهامات باغتصاب سيدتين جديدتين.







وذكر موقع ”اوروب1“ أن الأمر يتعلق بشاهدتين تم استجوابهما من طرف الشرطة الفرنسية في فبراير 2019، وتأكد وجود صورتيهما في الحاسوب الخاص برمضان، لكنه أصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، يوم الخميس، في محكمة باريس، حسب تصريح محاميه للصحافة المحلية.



