» الموت يفجع مدرب منتخب مصر

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المصريون

علاء نبيل

توفيت اليوم الجمعة، والدة علاء نبيل المدير الفنى السابق لنادى المقاولون العرب والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول.

علاء نبيل هو أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل، ورغم أنه لم يلعب للأهلى أو الزمالك، إلا أنه قدم تاريخاً مشرفاً مع منتخب الفراعنة، كما شغل منصب المدرب المساعد للراحل محمود الجوهري، الذى اكتشفه كمدرب وضمه إلى طاقمه المعاون فى منتخب مصر عام 1996، وهو فى الرابعة والثلاثين من عمره، وكان رجلا من رجالات جهازه المعاون الذى نجح فى الحصول على لقب بطل كأس الأمم الأفريقية فى بوركينا فاسو عام 1998، وظل علاء نبيل يعمل تحت ولاية الجوهري، سواء فى مصر أو الأردن، لأكثر من 10 سنوات استمد فيها الكثير من الخبرات التدريبية.

لاعباً، سجل علاء نبيل خلال مسيرته كلاعب برفقة المقاولون العرب أكثر من 50 هدفا فى كل البطولات ويعتبر من هدافيه الأوائل عبر كل العصور، خاصة وأنه كان مع زميله على شحاته وحدهما من بين هذا الجيل الفذ الذى نجح فى إيجاد مكان له فى تشكيلة المنتخب المصري، وشارك معه لعدة سنوات فى الكثير من البطولات سواء كمهاجم أو جناح أيسر وهما المركزان المفضلان فى حياة نبيل كلاعب.

ومع المنتخب الوطني، يمتلك علاء نبيل تاريخا أيضا لا ينسى، فقد شارك فى أكثر من 40 مباراة دولية وحقق فى مسيرته الدولية الكثير من النجاحات، وكان أولها عندما استدعاه محمد عبده صالح الوحش مدربه الذى اكتشفه فى المقاولون العرب إلى المنتخب المصرى فى عام 1983، وصنع منه لاعبا أساسيا فى قيادة الهجوم بجانب محمود الخطيب أسطورة الأهلي.

وكتب علاء نبيل فى مسيرته الدولية لحظات فارقة أبرزها تسجيله لهدف فوز المنتخب المصرى على نظيره الجزائرى فى القاهرة عام 1984 والذى قاد به الفراعنة إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، وقتها فى لوس أنجليس الأميركية وعلى حساب الجزائر فى أوج عصورها بوجود أساطيرها الكبرى مثل الأخضر بلومى ورابح ماجر وعلى فرجاني.


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