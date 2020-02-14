» جماهير الزمالك تشعل حماس اللاعبين قبل مواجهة الترجي

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جماهير

المصريون

الزمالك

الترجى

استقبلت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب ثاني بن جاسم الخاص بنادي الغرافة القطري، لاعبي الفريق بحفاؤة بالغة فور نزولهم لأداء تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها السادسة مساء اليوم.

وأشعلت الجماهير حماس اللاعبين فور نزولهم وهتفت لهم “السوبر يا زمالك”.

ويحصل البطل على 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بينما يحصل الخاسر على 150 ألف دولار.

وفاز الزمالك بـ 12 بطولات أفريقية 5 مرات دوري الأبطال أعوام 1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002) وكأس الكئوس مرة واحدة عام 2000 وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 2019 وكأس السوبر 3 مرات أعوام 1994 - 1997 - 2003، والبطولة الأفروآسيوية مرتين.

بينما حقق الترجي التونسي 7 ألقاب أفريقية 4 في دوري الأبطال 1994 - 2011 - 2018 - 2019 وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 1997 وأبطال الكئوس مرة واحدة 1998 والسوبر مرة واحدة 1995.


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