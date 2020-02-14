» بيان عاجل بشأن انتشار «مصاعد الموت»

14 فبراير 2020 - 06:21 م

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن تزايد ظاهرة "مصاعد الموت"، وضرورة فاعلية الرقابة من قبل الأجهزة المعنية لضوابط تركيب وصيانة المصاعد، مع محاربة ورش بير السلم للتصنيع غير الآمن، ونشر ثقافة التوعية بالمخاطر والنصائح.





وقال أبو العلا في البيان العاجل، إن الجميع يدرك أن ملف الصيانة بالعديد من قطاعات الدولة سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، في حاجة إلى مراجعة، خاصة وأنه يمر بحالة من الإهمال الشديد وإن كانت توجه له العديد من الموارد المالية إلا أن النتيجة في هذا الملف ليست على المستوى المطلوب، إذ أن الرقابة على تصنيعها وتركيبها وصيانتها قد تكون غائبة تماما.





وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة مصاعد الموت تتزايد خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير وتحصد العديد من الأرواح بحسب المصادر الرسمية، ولعل ما حدث في افتتاح مقر جديد لحزب الحرية المصري بالسويس خير دليل، وغيرها من الحوادث التي تثبت محاضرها بعلم الجهات المعنية، والفحوصات الفنية إهمال شديد في الصيانة.



