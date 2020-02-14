الداخلية تنشر أسماء المطلوبين أمنيًا في أخطر الجرائم

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، البحث عن الهاربين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم نشر أسماء وصور نحو 19 مطلوبا تعتبرهم وزارة الداخلية من أخطر المطلوبين على قوائمها، في جرائم اغتصاب وقتل وإرهاب وتجارة المخدرات والسلاح.

وجاءت أسماء المطلوبين أمنيًا على النحو التالي:

1- إسماعيل عيد إسماعيل نصير، والمتهم بالاتجار في المخدرات.

2- أحمد محمد عبدالعزيز مطاوع.

3- أمير أنور صادق درويش.

4- ضياء الدين محمد إسماعيل حسنين. جرائم إرهابية

5- عبدالله حسين عيد عوده الله. جرائم إرهابية

6- محمد عبدالمنعم إسماعيل جاد.جرائم إرهابية

7- محمود راضي محمد عبدالله. جرائم إرهابية

8- مصطفى سعد سليمان صالح. جرائم إرهابية

9- أحمد محمد مصطفى الشيخ. جرائم إرهابية.

10- خالد إبراهيم أحمد عمر. جرائم إرهابية

كما تشمل القائمة عدد من القتلة حسب افادة المصدر منهم:

11- فايز حمدى سالم حماد.

12 - على أحمد حسن عبدالرحيم عبدالكريم.

13 - عبود محمود عبود محمود الريس.

14- حسان محمد عبدالمعطى محمد.

15- السيد عليوه عبدالسلام عليوه.

16- أحمد سلمان حمدان سالم.

17- محمد محمد عبدالحميد سليم.

18- زغلول محمد حافظ عمار.

كما تواصل أجهزة البحث تعقب خلف عبدالهادى شوقي السيد، المتهم بهتك عرض فتاة