مفاجأة سارة للصحفيين

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كرم جبر

الوطنية للصحافة

كليات الاعلام

التقى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر مساء الخميس، بعمداء وأساتذة كليات الإعلام وكبار الكتاب والمفكرين، وتناول اللقاء الذي امتد 4 ساعات شرح خطة الهيئة الوطنية لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها.

 واتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة المقدمة من الهيئة وفى صدارتها الاستغلال الأمثل للأصول، والقيام بمشروعات استثمارية مشركة بين المؤسسات، تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها، والاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.

وأكد رئيس الهيئة، أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة، وناشد الحاضرين ألا يعتمدوا على الشائعات، وأن الهيئة عقدت حتى الآن 6 اجتماعات، مع مختلف الفئات المهتمة بالقضية من شباب المهنة وشيوخها، والاستفادة مما تطرحه من آراء وأفكار تساعد في أداء هذه المهمة الصعبة، وأشار إلى أن اللقاءات مستمرة في الفترة القادمة.

 وأكد الحاضرون، ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الديون خاصة التأمينات والمتوارثة منذ نشأة الصحافة، والخلل الكبير بين الإيرادات والنفقات، والتدهور الشديد في المحتوى التحريري، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار العزوف عن شراء الصحف الورقية.

 وقررت الهيئة؛ إنشاء مركز تابع لها لتدريب الصحفيين على المحتوى التحريري وتكليف سامح عبد الله نائب رئيس تحرير الأهرام بالإشراف على المركز، وتقديم مشروع الدورات المقترحة لإقراره وبدء العمل به على أن تكون الأولوية لدورات الصحافة الإليكترونية والثورة الرقمية.

كما تم تكليف عضو الهيئة الدكتور محمد توفيق، بالإعداد والإشراف على مركز لتدريب القيادات الإدارية على الأمور المحاسبية والمالية وإدارة المؤسسات وإصلاح هياكلها التمويلية.

وطلب رئيس الهيئة من الحاضرين، تقديم أوراق ودراسات بشأن مواصفات وشروط اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، تمهيداً لطرحها لنقاش عام بين الصحفيين، للاتفاق عليها في شكلها النهائي وإقرارها من الهيئة والعمل بها ابتداء من التغيرات القادمة.


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