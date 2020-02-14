صفحة الزمالك: «إفريقيا تحت سيطرة الملكي»

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المصريون

الزمالك

 احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بفوز الزمالك بلقب السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت اليوم في قطر وانتهت بفوز الزمالك 3/1.

الصفحة الرسمية للزمالك كتب : أفريقيا تحت سَيطرة الملكي. ??

وحقق الزمالك الفوز علي الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة السوبر الافريقي التي أقيمت اليوم في قطر ، ليعود لقب السوبر الافريقي الي أحضان الزمالك بعد غياب 17 عاما، وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

 

بينما دخل الترجى التونسى، المباراة، بتشكيل يضم كلا من:"معز بن شريفية فى حراسة المرمى، سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس شتي فى خط الدفاع،  فوسيني كوليبالي وعبدالرؤوف بن غيث وكوامي بونسو فى خط الوسط، بلال بن ساحة وحمدو الهوني وإبراهيما واتارا فى خط الهجوم".


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