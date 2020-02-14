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تعليق «آل الشيخ» بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

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المصريون

الزمالك

هنا المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا ورئيس هيئة الترفيه نادي الزمالك بعد فوزه ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

وكتب «آل الشيخ»: «مبروووك ل مصر ... ومبرووك ل رئيس مجلس ادارة الزمالك واعضاءه وجمهورة ... مباراة كبيرة».

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً بنتيجة (3-1) على الترجي التونسي في ملعب استاد الغرافة في قطر ليقتنص السوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.

وعبر صفحته على "فيس بوك" كتب تركي آل الشيخ :"مبروك لمصر، ومبروك لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجماهيره، مباراة كبيرة".

ويستعد الزمالك لخوض كأس السوبر المصري ضد النادي الأهلي يوم 20 فبراير الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.


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