«معلول»: الزمالك حسم السوبر الإفريقي بـ«الروح»

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أكد نبيل معلول، المدير الفني الأسبق لفريق الترجي التونسي، إن الروح المرتفعة للاعبي الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي حسمت الأمور لصالح الأبيض.

وتمكن الزمالك من حسم لقب كأس السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جرت على ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وقال معلول في تحليل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس : "لاعبو الزمالك ظهروا بشكل جيد خلال هذه المباراة، لاعبو الزمالك كان لديهم روح وعزيمة كبيرة، لعبت دور كبير في حسم هذا اللقب."

ويعد هذا اللقب هو الرابع للزمالك في بطولة كأس السوبر.


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