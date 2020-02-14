» اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي

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المصريون

الزمالك

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني على تهئنة نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية بفوز القلعة البيضاء بكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه مساء اليوم على نادي الترجي التونسي 3-1 .

وأكد الاتحاد المصري أن هذا الفوز الرائع والمستحق لفريق نادي الزمالك يعد انجازا للكرة المصرية ويؤكد على ريادتها الأفريقية ويزيد الأمل في مستقبل باهر لأنديتها ومنتخباتها الوطنية لتحقيق كل ما تصبو إليه لتحقيق آمال الشعب المصري.

تغلب الزمالك على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

وتقدم الزمالك بالهدف الأول الذى سجله يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها أوباما برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.

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