«الصحة العالمية» تطمئن المصريين بشأن مصاب «كورونا»

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نشر الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، على موقع التواصل "تويتر"، تغريدة حول ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد في مصر.

ونصت التغريدة على: «عقب تأكيد وزارة الصحة والسكان المصرية، تم نقل الحالة وهو شخص أجنبي إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، حيث أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا».

وأعلنت وزارة الصحة قبل قليل، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" القاتل بمصر، موضحة أنها لمواطن أجنبي.

ونقل التلفزيون الرسمي المصري، عن الصحة أنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا"  بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وذكرت أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

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