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«كارتيرون»: فخور بلاعبي الزمالك.. وأهدي الكأس للجماهير

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كارتيرون
كارتيرون
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المصريون

الزمالك

السوبر

كارتيرون

أبدى الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سعادته الغامرة بالفوز على الترجي التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الأبيض بلقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه.

وشدد كارتيرون فى تصريحاته عقب المباراة أنه فخور بالفوز على الترجى بطل دوري أبطال افريقيا في نسختين متتاليتين في الفترة الحالية وقال أن الترجي عاد للمباراة في بداية الشوط الثاني بعدما سجل التعادل بركلة جزاء وهو ما تسبب في ارتباك فريقه، قبل أن يستعيد الزمالك توازنه ويحقق الفوز بنتيجة كبيرة، مؤكدا أنه فخور بلاعبي فريقه وقدرتهم على تقديم عرض قوي أمام الترجي التونسي والتتويج باللقب، ووجه الشكر لجميع اللاعبين.

وأهدى المدير الفني للزمالك الفوز لجماهير الفريق التي حرصت على مؤازرة الفريق في المباراة، مضيفا أنه حرص على الانتظام بالفريق في معسكر بقطر قبل المباراة بفترة كافية لتحقيق الفوز في اللقاء، قائلا:"ليس من السهل أن تفوز على الفائز على لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين فالمباراة كانت صعبة ولكن وقفنا على أقدامنا بعد الارتباك النوعى الذى حدث بعد هدف الترجى وأعلم إن مصر كلها ستفرح اليوم، وعملنا بشكل كبير لتحقيق هذا الفوز بعدم الترك المساحات وإيقاف العرضيات وسعيد بروح اللاعبين وشراسة أدائهم".

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولات الإفريقية، بعد فوز الأبيض على الترجي التونسي، في السوبر الإفريقي، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الفرنسي كارتيرون أصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي.

نشر الحساب الرسمي للكاف: "باتريس كارتيرون يصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الإفريقي مرتين على التوالي بفريقين مختلفين، على نفس الملعب وأمام نفس الخصم"، بعدما حقق كارتيرون لقب السوبر الإفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي، عام 2019، بعدما فاز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف فيما فاز باللقب للمرة الثانية على التوالي مع الزمالك، بعد الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تتويج الزمالك بتقدمه بالهدف الأول عن طريق يوسف أوباما فى الدقيقة 2 بعد تلقيه عرضية من محمد عبد الشافى حولها برأسه إلى داخل شباك الترجى وأدرك عبد الرؤوف بن غيث التعادل للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 54، ثم نجح أشرف بن شرقى فى إعادة الزمالك لتقدمه بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 58 وفى الدقيقة 92 نجح بن شرقى مجددا فى إضافة الهدف الثانى له والثالث للزمالك لينهى آمال الترجى فى العودة بالنتيجة.


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