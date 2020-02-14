البرلمان الأفريقي يشيد بإنجازات السيسي لصالح القارة السمراء

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حسن علام- متابعات

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الاتحاد الافريقى

البرلمان الإفريقي

هنأ البرلمان الأفريقي دولة جنوب أفريقيا على تسلمها رئاسة الاتحاد الافريقى من مصر، مشيرا إلى أن جنوب اأفريقيا ظلت تستضيف البرلمان منذ عام 2006.

وكشف النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى أن روجيه نكودو دانغ ري?يس البرلمان الأفريقي بعث برقية تهنئة لرئيس جنوب أفريقيا بهذه المناسبة متعهدا بأن يقدم البرلمان القاري جميع أنواع الدعم والمساندة للاتحاد الافريقى ولديه ثقة مطلقة في تحقيق عدد لا يحصى من الإنجازات. مشيرا إلى تفاو?ل البرلمان بالتصريحات الأخيرة للري?يس رامافوزا من ا?علان نهجه الذي سيركز على بناء ا?فريقيا المستقرة سياسيا، وتمكين المرا?ة والقارة النامية اقتصاديا.

وقال " الجندى": "البرلمان الافريقى سينتهز هذه الفرصة في سعيه نحو ترسيخ نفسه في مو?سسة راي?دة للحكم في القارة الأفريقية، مؤكدا أن رئيس البرلمان أثنى على الدور الكبير والإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسييره الممتاز للاتحاد وتعزيز حالة مو?سستنا خلال فترة ولايته في عام 2019".


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