» رد فعل مرتضى منصور بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

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الزمالك

مرتضى منصور

السوبر الافريقى

هنأ مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اسماعيل يوسف رئيس بعثة الزمالك بقطر ، والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الافريقي.

استقبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي .

ووجه الوزير صبحي التهنئة للاعبين والجهاز الفني ولجماهير نادي الزمالك.

وحقق نادي الزمالك، بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد اكتساحه نادي الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب نادي الغرافة بقطر.


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