» حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بدوري أبطال أوروبا

14 فبراير 2020 - 09:14 م

قرر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" حرمان مانشستر سيتى الإنجليزى من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروبا لمدة موسمين مقبلين.

ووقع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم غرامة مالية ضخمة على السيتى تبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى قرار منع المشاركة الذى سيطبق بداية من الموسم المقبل.

وجاءت عقوبة يويفا بسبب اختراقه لقواعد اللعب النظيف خلال الفترة الماضية، واشارت تقارير صحفية إلى أن السيتى سيطعن على القرار.

وسيواجه مانشستر سيتى نظيره ريال مدريد الإسبانى فى دور الـ 16 فى الموسم الحالى لدورى أبطال أوروبا.

في سياق آخر، يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بدلاً من مدربه الحالي ماوريسيو ساري، بعد فشله في قيادة اليوفي لتحقيق الفوز في ثلاث مباريات بالكالتشيو خارج أرضه، مما أشعل المنافسة مع الإنتر صاحب الصدارة حاليًا.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن يوفنتوس يعمل على التعاقد مع جوارديولا، ونشرت تصريحات لمصدر مقرب منا النادى الإيطالى دون ذكر اسمه وقال: "لم يخف أندريا إنيللي اهتمامه بجوارديولا".

وأضاف: "يعتقد أندريا أن جوارديولا سيرغب في القدوم إلى إيطاليا عندما يحين وقت مغادرة إنجلترا، والسؤال هو ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لكنه سيبذل قصارى جهده لجعله ممكنًا".

وكان يوفنتوس ارتبط بالتعاقد مع بيب في الصيف الماضي لخلافة المدرب السابق ماسيمليانو أليجري، لكن في نهاية الأمر تعاقد مع ساري.