«المصريون» تقدم طرق الوقاية من «كورونا الجديد»

14 فبراير 2020 - 09:24 م

تقدم "المصريون" لقرائها الكرام مجموعه من الطرق والخطوات للوقاية من الإصابة من الفيروسات.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن أول حالة حاملة لفيروس كورونا، اليوم الجمعة، وهي لأجنبي غير مصري.



وجاءت طرق الوقاية عن طريق التالي:





1- المداومة على غسل الأيدى جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسل اليدين، خصوصًا بعد السعال والعطس.





2- استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدًا.





3- حاول تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين.





4- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.





5- تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم الأدوات الشخصية.





6- ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها.





7- المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.





8- عدم السفر إلى المدن المصابة بالمرض.





9-عند الشعور بأى أعراض يجب التوجه لأقرب مستشفى، ولمزيد من المعلومات يجب الاتصال بالخط الساخن 105.



