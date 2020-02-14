الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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الذهب

الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الجمعة مقارنة بأسعاره يوم أمس.

وبلغ حجم التراجع في بنك القاهرة قرشان حيث سجل الدولار 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.63 جنيها للشراء، و15.73 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر العملة الخضراء 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

كما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

الذهب

جاء هذا في حين شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر استخدامًا 688 جنيهًا.

وجاءت الأسعار كما يلي:

الذهب عيار 18 عند 589 جنيهًا.

الذهب عيار 21 بلغ 688 جنيهًا

الذهب عيار 24 سجل 790 جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

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