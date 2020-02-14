برلمانية: التعليم الفني أساس التنمية الصناعية

14 فبراير 2020 - 09:46 م

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الفني من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة الحالية، خاصة لما للتعليم الفني من أهمية كبرى في الحياة العملية، حيث ينعكس على المجتمع وعلى ملف الصناعة بشكل عام، ويسهم بشكل كبير في ربط التعليم الفني بسوق العمل، وهذا هو اتجاه الدولة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال زيادة الوعى حول التعليم الفني، وأنه قاطرة تنمية الصناعة الحقيقية، وليس شهادة فقط، كما كان هو السائد في بعض الفترات.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية جميعها، سواء التعلم أو التعليم الفني، وأن مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد يرتقب انتهاء الحكومة منه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للانتهاء بالشق المتعلق بالتعليم الفني في قانون التعليم، من أبرز التشريعات التي سيكون لها تأثير مباشر على التعليم الفني بشكل مباشر، ويسهم في التطوير الحقيقى، وتحقيق الأهداف المطلوبة، ونجاح خطة الدولة في هذا الصدد.