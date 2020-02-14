» ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة

14 فبراير 2020 - 10:10 م

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة إلى 67 حالة، بعد تأكيد الإصابة لتسعة أشخاص جدد.



وقالت وزراة الصحة- حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم /الجمعة/- إنه لم تسافر أي من الحالات الجديدة التسعة إلى الصين مؤخرا (بؤرة انتشار الفيروس للعالم)، مضيفة أن تعقب أثر مخالطي الحالات المؤكدة بالإصابة مستمر.



ووفقا لوزارة الصحة في البلاد، فإن 17 حالة مؤكدة بالإصابة بالفيروس قد تعافوا تمامًا في الوقت الحالي وغادروا المستشفى الذي كانوا يتلقون فيه العلاج اللازم.

