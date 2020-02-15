نصائح هامة لوقاية أطفال المدارس من "كورونا"

15 فبراير 2020 - 12:10 ص

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على عدم ضرورة إعطاء الأطفال ماسكات وهم ذاهبون إلى المدرسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الماسك يستخدم في حالة مخالطة المريض فقط وليس إلا، لافتة إلى أن الأطفال يستخدمون الماسكات بطريقة خاطئة، وأن ذلك الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى تعرضهم إلى أضرار خطيرة.

ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنه من الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي والتغذية السليمة، مضيفة أن من يشعر فيهم بحالات إصابة بالأنفلونزا يستريح بالمنزل حتى يكون بصحة جيدة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر، أو ارتداء ماسكات في المدارس، وأنه عندما توجد أي مستجدات سيتم إبلاغ الرأي العام بها، قائلة «إحنا دولة شفافة جدا».

