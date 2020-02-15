  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

أحمد عيد يرد على مرتضى: هتكلم براحتي واللي مش عاجبه البحر قريب

صلاح

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب هو سبب فوز الزمالك بالسوبر

كهربا

كهربا يغيظ جمهور الزمالك بتعليق ناري بعد هدفه في المصري

المباراة اليوم

شقيق أمير قطر عن فوز الزمالك: الأبيض ما شوفنا منه إلا كل خير

مرتضى منصور

تصريح ناري لرئيس الزمالك بشأن مباراة القمة

المدارس

نصائح هامة لوقاية أطفال المدارس من "كورونا"

سد النهضة

تصريح صادم من إثيوبيا بشأن اتفاق سد النهضة

أرشيفية

دراسة تكشف معلومة صادمة عن ناقل عدوى فيروس "كورونا"

كورونا

الكشف عن آخر تطورات حالة المصاب بـ"كورونا"

بالفيديو..

نصائح هامة لوقاية أطفال المدارس من "كورونا"

آخر الأخبار

المدارس
المدارس
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحجر الصحي المصري يوجه نصائح هامة للمواطنين

#

نجلاء بدر تثير الذعر بمهرجان أسوان: خايفة من كورونا

#

مفاجأة من طفلة مولودة من أم مصابة بفيروس" كورونا"

#

الصين تكمم الحيوانات خوفًا من الفيروس القاتل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على عدم ضرورة إعطاء الأطفال ماسكات وهم ذاهبون إلى المدرسة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الماسك يستخدم في حالة مخالطة المريض فقط وليس إلا، لافتة إلى أن الأطفال يستخدمون الماسكات بطريقة خاطئة، وأن ذلك الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى تعرضهم إلى أضرار خطيرة.
ونوهت وزيرة الصحة، إلى أنه من الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي والتغذية السليمة، مضيفة أن من يشعر فيهم بحالات إصابة بالأنفلونزا يستريح بالمنزل حتى يكون بصحة جيدة.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر، أو ارتداء ماسكات في المدارس، وأنه عندما توجد أي مستجدات سيتم إبلاغ الرأي العام بها، قائلة «إحنا دولة شفافة جدا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: محدش له كلمة عليا وضربت أخويا بالكرسي
» فنانة شهيرة تشتم متابع لسبب صادم: دي خالتك
» فنانة شهيرة: أبي طلق أمي بسبب تحية كاريوكا
» حفيد المطربة شادية: قاطعت جميع أصدقائها الفنانين لهذه الأسباب
» فنان شهير يطلق زوجته في عيد الحب: كانت خير زوجة لي
» هذا هو الفرق بين حامل الفيروس والمريض بـ"كورونا"
» مفاجأة.. شفاء حالتين مصابتين بـ"كورونا" في الإمارات
» تعرف على مدة احتجاز المخالطين للحالة المصابة بـ"كورونا"
» خبراء يكشفون: كيف تقي نفسك من فيروس «كورونا»؟
» ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة
» الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في الدوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان