» حفيد المطربة شادية: قاطعت جميع أصدقائها الفنانين لهذه الأسباب

15 فبراير 2020 - 06:51 ص

أوضح كمال زادة - حفيد الفنانة الراحلة شادية - أسباب قيامها بمقاطعة جميع أصدقائها من الوسط الفني.



وقال كمال زادة - حفيد المطربة الراحلة شادية - في لقاء تلفزيوني: ظروف شادية الصحية ساءت في الفترة الأخيرة لدرجة أنها بدأت تفقد الذاكرة تدريجيا ولا تتذكر الكثير من الأشياء.



وأضاف: بسبب فقدان الذاكرة لم تعد تستقبل سوى الأشخاص الذين تحبهم بشدة أو تتذكرهم جدًا وكان أكثر شخص تحبه هو خالد شاكر لأنه كان بمثابة ابنها و زوجته قامت برعايتها أما نحن كنا نزورها كل سبت .



واستدرك: حين اعتزلت شادية اتخذت قرارا بمقاطعة جميع أصدقائها من الوسط الفني وقررت تكريس كل وقتها لأسرتها وأقاربها.

