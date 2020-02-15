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حفيد المطربة شادية: قاطعت جميع أصدقائها الفنانين لهذه الأسباب

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شادية
شادية
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أحمد عادل شعبان

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المطربة شادية

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حفيد المطربة شادية

أوضح كمال زادة - حفيد الفنانة الراحلة شادية - أسباب قيامها بمقاطعة جميع أصدقائها من الوسط الفني.

وقال كمال زادة - حفيد المطربة الراحلة شادية - في لقاء تلفزيوني: ظروف شادية الصحية ساءت في الفترة الأخيرة لدرجة أنها بدأت تفقد الذاكرة تدريجيا ولا تتذكر الكثير من الأشياء.

وأضاف: بسبب فقدان الذاكرة لم تعد تستقبل سوى الأشخاص الذين تحبهم بشدة أو تتذكرهم جدًا وكان أكثر شخص تحبه هو خالد شاكر لأنه كان بمثابة ابنها و زوجته قامت برعايتها أما نحن كنا نزورها كل سبت .

واستدرك: حين اعتزلت شادية اتخذت قرارا بمقاطعة جميع أصدقائها من الوسط الفني وقررت تكريس كل وقتها لأسرتها وأقاربها.

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