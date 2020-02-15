» فنانة شهيرة: أبي طلق أمي بسبب تحية كاريوكا

أحمد عادل شعبان
أكدت الفنانة رجاء الجداوي أن والدها قام بتطليق والدتها بسبب قيام خالتها تحية كاريوكا بالدخول إلى الوسط الفني ، مشيرة إلى أن عمرها كان 3 سنوات عندما تم الطلاق.
وقالت الفنانة رجاء الجداوي في لقاء على هامش مهرجان أسوان للمرأة: كانت خالتي الفنانة تحية كاريوكا وراء طلاق أبي وأمي بسبب دخولها عالم الرقص والفن.
وأضافت: تحية كاريوكا شعرت بالذنب تجاه ما حدث لأمي ، ولذلك تكفلت بتربيتي بشكل كامل .
واستدركت: انتقلت وقتها من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأرستقراطية ، وجاءت مربية إيطالية لتربيني ، ثم دخلت مدرسة داخلية ، وكانت خالتي تحية كاريوكا ترفض دخولي الفن تماما.
وتابعت: لهذا قاطعتني تماما حين شاركت في فيلم دعاء الكروان.
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