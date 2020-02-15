أحمد عيد يرد على مرتضى: هتكلم براحتي واللي مش عاجبه البحر قريب

أحمد عادل شعبان
رد أحمد عيد عبد الملك - لاعب الزمالك السابق - على تصريحات مرتضى منصور - رئيس النادي - التي هاجمه فيها.
وأبدى "مرتضى" استياءه الشديد من تصريحات لأحمد عيد أكد فيها أنه لن يشجع الأهلي في أي بطولة قارية .
وأشار "مرتضى" إلى أن هذه التصريحات تساعد على التعصب وأنه لن يسمح بها في قناة الزمالك .
وإثر ذلك كتب "عيد" تغريدة قال فيها: أنا هطلع في أي مكان وهقول اللي أنا عاوزه في أي وقت واللي مش عاجبه البحر قريب .. أهو أنا مفيش على راسي بطحة .. مساؤكم جميل.
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