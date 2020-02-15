عمرو أديب: هيا بنا نلطم

15 فبراير 2020 - 09:22 ص

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الذعر التي انتابت الشعب المصري منذ مساء أمس عقب الكشف عن أول مصاب بفيروس كورونا".

وقال أديب: "الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها ليس لها أي علاقة بالمواطن الصيني الذي أثار ضجة في مستشفى كفر الدوار منذ عدة أيام.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "في حالة من مصمصة الليمون.. ليه بتعملوا كده، ده لسه الحالة حتى مظهرش عليها حاجة، لما يبقى في حاجة هنقول هيا بنا نلطم".

وتابع: "أن الوضع في مصر مستقر، وفيروس الكورونا ظهر في أغلب دول العالم، وظهوره في مصر لا يعني انتشار وباء".