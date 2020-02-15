  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الاسكان

"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

سامح شكري

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

الطقس

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

محمد صلاح

"فيفا" يصدم مصر بشأن مشاركة "صلاح"

قاسم سليماني و الرئيس الامريكي

البيت الأبيض يعلن الأسباب الحقيقية لاغتيال "سليماني"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: هيا بنا نلطم

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

أحمد عيد يرد على مرتضى: هتكلم براحتي واللي مش عاجبه البحر قريب

صلاح

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب هو سبب فوز الزمالك بالسوبر

عمرو أديب: هيا بنا نلطم

الحياة السياسية

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أديب: "نفسي أسيب الإعلام واشتغل في هذه المهنة"

#

شاهد.. محمد علي يهدد بضرب والده بـ"الحذاء"

#

محمد على داخل ملهى ليلى.. وتعليق ناري لأديب

#

رسائل نارية من "أديب" للمقاول الهارب محمد علي

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حالة الذعر التي انتابت الشعب المصري منذ مساء أمس عقب الكشف عن أول مصاب بفيروس كورونا".

وقال أديب: "الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها ليس لها أي علاقة بالمواطن الصيني الذي أثار ضجة في مستشفى كفر الدوار منذ عدة أيام.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "في حالة من مصمصة الليمون.. ليه بتعملوا كده، ده لسه الحالة حتى مظهرش عليها حاجة، لما يبقى في حاجة هنقول هيا بنا نلطم".

وتابع: "أن الوضع في مصر مستقر، وفيروس الكورونا ظهر في أغلب دول العالم، وظهوره في مصر لا يعني انتشار وباء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حفيد شادية يكشف فقدانها الذاكرة فى آخر أيامها
» طلب إحاطة للحكومة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
» رصاصة طائشة تقتل عروسًا في أسيوط
» فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل
» إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة
» محامية قتيل نانسي عجرم تقلب موازين القضية وتضع زوجها في مأزق
» الطالب الكفيف يظهر مجددًا بطلب لوزيرة التضامن
» فنانة شهيرة: محدش له كلمة عليا وضربت أخويا بالكرسي
» فنانة شهيرة تشتم متابع لسبب صادم: دي خالتك
» فنانة شهيرة: أبي طلق أمي بسبب تحية كاريوكا
» حفيد المطربة شادية: قاطعت جميع أصدقائها الفنانين لهذه الأسباب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان