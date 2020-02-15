» الطالب الكفيف يظهر مجددًا بطلب لوزيرة التضامن

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شكر الطالب الكفيف بجامعة الأزهر "ياسر" صاحب الصورة الشهيرة برفقة جده المسن لتوصيله لكليته، وزارة التضامن، قائلاً: "الوزيرة وفرت لي عربية بتوصلني للجامعة كل يوم".

وطالب خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، جامعة الأزهر تحويل المحاضرات المكتوبة إلى مسموعة لأنه يجد صعوبة فى المذاكرة من الكتب الورقية.

وتابع: "نفسي أطلع عمرة أنا وجدي عشان أدعي ربنا يبارك في عمره ويحفظه وأشوفه مبسوط طول حياته، ونفسي جدي ياخد لقب الجد المثالي".

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