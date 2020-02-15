» إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة

15 فبراير 2020 - 09:51 ص

أغلقت 3 طرق رئيسية صباح اليوم بسبب الشبورة المائية الكثيفة، حسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور.

وأشارت الإدارة في بيانها الذي نشرته "صدى البلد" إلى أن هذا القرار حفاظًا على سلامة المواطنين، لافتة إلي أن الطرق الرئيسية هي القاهرة الإسكندرية الصحراوي من بوابات رسوم القاهرة حتى بوابات رسوم الإسكندرية.

وأضافت أن الطريق الثاني هو طريق وادي النطرون العلمين، والطريق الثالث هو الطريق الصحراوي الشرقي.

ولفتت الإدارة إلي أن الإغلاق سيكون في الاتجاهين وسيستمر حتى انقشاع الشبورة.