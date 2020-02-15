» فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل

أثارت الفنانة مني فاروق، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بعد نشر فيديو يكشف حقيقة دخولها في قصة حب أخرى.

علقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: "عيد حب سعيد.. بحبكم أوي.. كل عيد حب وأنتم الحب".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، في شهر يوليو الماضي، بـ إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.