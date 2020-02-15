البيت الأبيض يعلن الأسباب الحقيقية لاغتيال "سليماني"

15 فبراير 2020 - 09:59 ص

أعلن البيت الأبيض عن السبب الحقيقي وراء اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، حيث قال في مذكرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالضربة ردًا علي هجمات حدثت بالماضي رغم تأكيدات سابقة بأن الضربة التي نفذت كانت بسبب تهديد وشيك.

وجاء في التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز عربية"، أن الرئيس وجه هذا التحرك ردًا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران علي القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وأرسل البيت الأبيض المذكرة إلى الكونجرس بموجب القانون تبريرًا غير سري للضربة التي وقعت في أوائل شهر يناير والتي قتلت سليماني في بغداد.

وتم نشر المذكرة من قبل لجنة الشئون الخارجية بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعًا نال دعمًا نادرًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقيد قدرة الرئيس علي شن حرب علي إيران.