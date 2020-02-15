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حفيد شادية يكشف فقدانها الذاكرة فى آخر أيامها

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20 صورة في حياة الراحلة "شادية"
20 صورة في حياة الراحلة "شادية"
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علا خطاب

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الوسط الفنى

شادية

كمال زادة

فقدان الذاكرة

كشف كمال زادة حفيد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عن فقدانها الذاكرة في آخر أيامها، مما اضطرها إلى الابتعاد عن أصدقاء الوسط الفني بشكل تام.

أوضح كمال زادة خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" على قناة ON ، أنه كان يتردد على زيارة شادية حتى وفاتها، موضحًا أن ظروفها الصحية ساءت في أيامها الأخيرة، إذ بدأت تفقد جزءًا من الذاكرة، قائلاً: "في أواخر أيامها ذاكرتها مكنتش دايمًا حاضرة.. كانت ابتدت تفقد جزء من الذاكرة".

أضاف أن شادية بسبب فقدان الذاكرة بدأت في قبول زيارة الأشخاص المقربين منها فقط، مضيفًا: "ابتدت الناس اللي هي بتحبها أوي واللي فكراهم أوي هما اللي بتتقبل يجولها البيت يزوروها.. أهمهم خالد شاكر لأنه كان زى ابنها ده أقرب شخص ليها واللي شالتها مراته، كنا بنروح لها كل يوم سبت لحد آخر أيامها".

وتابع أنها بعد الاعتزال أغلقت حياتها على نفسها وأسرتها فقط، وابتعدت عن أصدقاء الوسط الفني تماما.


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