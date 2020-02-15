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العناني يلتقي مسئولي مجموعة TUI العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي

مال وأعمال

وزير السياحة والآثار و ممثل مجموعة تيوي العالمية
وزير السياحة والآثار و ممثل مجموعة تيوي العالمية
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متابعات - سارة أشرف

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السياحة والآثار

وزير السياحة

مجموعة تيوي

TUI العالمية

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمسئولي مجموعة تيوي TUI العالمية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وجذب المزيد من إعداد السائحين، وذلك بحضور الأستاذة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

ورحب وزير السياحة والآثار بأعضاء المجموعة مستعرضا ما تقوم به الوزارة من تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، مشيرا الي الاتفاق الذي تم مع وزارة الطيران المدني لربط وادي النيل بالبحر الأحمر حيث سيتم تشغيل أول خط طيران بين مدينة الأقصر ومدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع، كما انه جاري العمل علي تشغيل خط طيران بين الأقصر والغردقة، مشيرا الي الاتفاق الذي تم مع وزارة الطيران المدني لتشغيل خط طيران مباشر من مطار Gatwick في لندن إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ.

وتطرق الدكتور العناني خلال اللقاء للحديث عن متحف الغردقة الذي من المقرر افتتاحه قريبا، لافتا إلي انه يعد أول متحف يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه تم إنشاء هذا المتحف لتشجيع المصطافين من السائحين والمصريين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، مما سيساهم في الترويج للآثار المصرية، كما نوه إلي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

وخلال اللقاء أكد مسئولو مجموعة TUI علي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للمجموعة، معربين عن تطلعهم للتعاون مع الوزارة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر، بالإضافة الي رغبتهم في استحداث برامج سياحية جديدة تربط بين السياحة الشاطئية والثقافية لجذب أنماط مختلفة من السائحين.

كما أشادوا بالتطور الذي تشهده البنيية التحتية في مصر من طرق وكباري ووسائل نقل، بالإضافة الي تلك الخاصة بالفنادق المصرية، لافتين إلى تطلعهم للاستثمار في الفنادق المصرية وإقامة شراكة في مجال الفنادق الخضراء (كفاءة الطاقة في تشغيل الفنادق).

كما أعربوا عن سعادتهم ببدء عملية التحول الرقمي التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار والتي ستتيح للسائحين والزائرين خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، مؤكدين علي أن هذا التطور الرقمي سيعمل علي زيادة عدد السائحين للمقصد السياحي الثقافي.


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