"فيفا" يصدم مصر بشأن مشاركة "صلاح"

15 فبراير 2020 - 10:23 ص

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحقية ليفربول بمنع محمد صلاح من اللعب مع المنتخب المصري في أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الدولي، في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "دورة كرة القدم الأوليمبية رجال، بالإضافة إلى كافة بطولات فيفا المحددة بفئة عمرية ليست ضمن الأجندة الدولية خلال فترة 2018- 2024، ولذلك فإن الأندية ليس لها التزام بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة".

وأبدى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، رغبته في استدعاء محمد صلاح للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة والتي تأهل لها المنتخب المصري بعد الفوز ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.