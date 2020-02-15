  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير الاسكان

"مش ناسينكم".. الإسكان تزف خبرًا سارًا للمصريين بالخارج

سامح شكري

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

الطقس

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

محمد صلاح

"فيفا" يصدم مصر بشأن مشاركة "صلاح"

قاسم سليماني و الرئيس الامريكي

البيت الأبيض يعلن الأسباب الحقيقية لاغتيال "سليماني"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: هيا بنا نلطم

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

مرتضى منصور

أحمد عيد يرد على مرتضى: هتكلم براحتي واللي مش عاجبه البحر قريب

صلاح

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب هو سبب فوز الزمالك بالسوبر

"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

الحياة السياسية

الطقس
الطقس
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

28 ساعة قلق.. تحذير جديد من الأرصاد

#

"درجة الحرارة تصل لـ1 مئوية ".. تحذير خطير من الأرصاد

#

"أيام مطلعتلهاش شمس".. تحذير عاجل من الأرصاد

#

تحذير جديد من "الأرصاد" للمواطنين

الشباب

الاسكان

المحور

عمرو خطاب

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس سيء يسود البلاد، قائلاً: حالة الطقس مستقرة، لكن لا تنخدعوا لسه في شوية أيام صعب الطقس فيهم وغير مستقر".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك هدوءًا في حركة الرياح، وهناك فرص لسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

وتابع: "الطقس سيشهد تقلبات جوية محتملة خلال الأيام المقبلة، حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة، ناصحًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميًا لمعرفة تفاصيل التقلبات الجوية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حفيد شادية يكشف فقدانها الذاكرة فى آخر أيامها
» طلب إحاطة للحكومة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
» رصاصة طائشة تقتل عروسًا في أسيوط
» فيديو جديد لـ منى فاروق يثير الجدل
» إغلاق 3 طرق رئيسية بسبب الشبورة الكثيفة
» محامية قتيل نانسي عجرم تقلب موازين القضية وتضع زوجها في مأزق
» الطالب الكفيف يظهر مجددًا بطلب لوزيرة التضامن
» فنانة شهيرة: محدش له كلمة عليا وضربت أخويا بالكرسي
» فنانة شهيرة تشتم متابع لسبب صادم: دي خالتك
» فنانة شهيرة: أبي طلق أمي بسبب تحية كاريوكا
» حفيد المطربة شادية: قاطعت جميع أصدقائها الفنانين لهذه الأسباب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:14 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان