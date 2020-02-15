"اللي جاي صعب".. تحذير جديد من الأرصاد

15 فبراير 2020 - 10:37 ص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس سيء يسود البلاد، قائلاً: حالة الطقس مستقرة، لكن لا تنخدعوا لسه في شوية أيام صعب الطقس فيهم وغير مستقر".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن هناك هدوءًا في حركة الرياح، وهناك فرص لسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

وتابع: "الطقس سيشهد تقلبات جوية محتملة خلال الأيام المقبلة، حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة، ناصحًا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميًا لمعرفة تفاصيل التقلبات الجوية".