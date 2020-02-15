تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. التفاصيل مهمة

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مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، آخر التطورات بملف سد النهضة ، قائلاً: "إن الولايات المتحدة الأمريكية استمعت إلى وجهة نظر الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن هناك اتفاقًا حول بعض النقاط، وتباين في الآراء حول نقاط أخرى.

وأضاف "شكري"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه في ختام الجولة تركت الدول الثلاث مهمة صياغة اتفاق نهائي للولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي".

وأوضح، أن الولايات المتحدة والبنك الدولي سوف يخطرون الدول الثلاث بالاتفاق خلال أسبوع لمعرفة رأيهم في التوقيع عليه، وإمكانية النقاش حولها، وسيتم عقد لقاء أخير في نهاية شهر فبراير لضبط الصياغات إذا وافقت الدول الثلاث على الاتفاق.

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