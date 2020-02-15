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فضيحة تهز المغرب.. يخرج لصلاة الفجر ويعود ليجد زوجته مع رجل آخر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الشرطة

المغرب،

فراش الزوجية

تمارس الرذيلة

خرج رجل ليصلي الفجر في مسجد بأحد الأحياء المغربية، كما اعتاد كل يوم، إلا أنه لم يتأخر كعادته وعاد إلى المنزل مبكرًا ليجد زوجته في أحضان رجل غريب.

ولم يتمالك الرجل نفسه عندما وجدته تمارس الرذيلة علي فراش الزوجية، وظل يصرخ وتجمع الأهالي علي صوته، وحاصروا الزوجة والرجل حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليهما،  حسبما نشرت "صدى".

جدير بالذكر أن النيابة تباشر التحقيق حاليًا في القضية التي هزت إحياء المغرب، مع الزوجة التي لديها طفلان صغيران، وعشيقها.

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