  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصاب بكورونا في مصر

تطورات جديدة بشأن المصاب بـ«كورونا».. وطوارئ بـ«الصحة»

الزمالك بطل السوبر الأفريقي

مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

أرشيفية

إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

ثابت البطل

"البطل" أنقذ الأهلى من الموت ودمره "السرطان"

سد النهضة

اتفاق سد النهضة نهاية الشهر الجاري

الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي

حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

الاهلى والزمالك

"أبو ظبي" تزف خبرًا سارًا لجماهير القطبين

المونيتور: اقتصاد مصر يمزق إسرائيل

بالأرقام.. مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 عامًا

وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

الصفحة الأخيرة

الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي
الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تفوق الخيال.. يحتجز سيدة 30 عامًا ليستعبدها جنسيًا

#

«الرياض تتجمد».. أقوى موجة برد منذ 30 عامًا

#

صورة بيومي فؤاد وماجد الكدواني "أيام الكحرتة" تشعل انستجرام

#

تفاصيل اكتشاف 30 تابوتا فرعونيا فى الأقصر

البرلمان

مجلس النواب

الخصومات الثارية

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، 30 عامًا في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها.

كما عاقبت المتهم أحمد حسين مجدي بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، بالسجن المشدد 15 عاما، والمتهم مدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.

صدر الحكم ضد الفنان شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، حضوريا، وظهر في قفص الاتهام، جالسا بهدوء يقرأ قبل النطق بالحكم.

وحسب النيابة العامة فإن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21660 قطعة عملات معدنية، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.

وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.

يقدم الفنان بطرس غالي أدوارا ثانوية في المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان أول عمل تليفزيوني له "أحمد أتجوز مني ج 2"، وأول فيلم سينمائي شارك به كان "سرقات صيفية"، كما شارك في دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو"، وكان آخر أعماله مسلسل "ليالي أوجيني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر
» "أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره
» وكيل أوقاف سابق: هذه الفتوى جائز تضايق بتوع الفنادق
» أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك
» ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟
» أحمد حسن يسخر من حفل عيد الحب :"استاد القاهرة سابقًا"
» بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان
» برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية
» فضيحة تهز المغرب.. يخرج لصلاة الفجر ويعود ليجد زوجته مع رجل آخر
» بعد 3 أسابيع زواج.. يتهم زوجته بالسرقة
» أول ظهور لابنة جنات في عيد الحب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان