اتفاق سد النهضة نهاية الشهر الجاري

15 فبراير 2020 - 01:47 م

أكد الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن اجتماعات سد النهضة الإثيوبي خلال الـ3 أشهر الماضية كانت شاقة ، قائلاً: "مفاوضات سد النهضة كانت مضنية جدًا ولكننا نجحنا في التوصل لصيغة تحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، بأنه تم الاتفاق على مراحل للمليء، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، خاصة في السنوات الشحيحة، وتم الاتفاق على قواعد التشغيل طويل الأمد ما بعد المليء، وتم الاتفاق على نقاط تشمل التشغيل في الظروف الهيدروجية الطبيعية أي التشغيل في أوقات الفيضان غير الثابت.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن المفاوضات تطرقت لآلية التنسيق بين الدول الثلاثة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتحديد البيانات الفنية وتبادلها بين الدول لتحقيق تنفيذ الاتفاق، كما أن هناك نقطة كانت مسار خلاف وتم التوصل لاتفاق بخصوصها في أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالة الطوارئ، متوقعًا أن يتم التوصل لاتفاق .