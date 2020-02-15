إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

15 فبراير 2020 - 02:09 م

أكدت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، أن هناك حالة من الهلع تسيطر على الوضع في الصين بشكل عام بسبب فيروس الكورونا.

وأضافت "فيحاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 66 ألفًا، بينما بلغت حالات الوفاة إلى 1523 حالة، وتم علاج 8 آلاف حالة.

وتابعت الإعلامية الصينية: "نسب الإصابة تنخفض في بعض الأقاليم، منوهة بأن هناك توقعات بانتهاء تفشي الفيروس بحلول شهر أبريل".