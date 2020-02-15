» بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان

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محمد رمضان
محمد رمضان
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الحدث اليوم

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فيحاء وانغ

يبدو أن حادثة الفنان محمد رمضان والطيار المفصول، لم تنتهي بعد، فقد رفع الأخير قضية ضد "رمضان" تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورته ومكانته الاجتماعية.

وجاء في الدعوى أن رمضان استغل الطيار في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له باسم "مش بتفتش في المطار" مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وتعد الأفعال التي ارتكبها الفنان محمد رمضان انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وفقًا لقانون الملكية الفكرية المصري.

من ناحية أخرى قال الطيار الموقوف مدى الحياة أشرف أبو اليسر في مداخلة تليفونية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" أن ما أدعاه الفنان محمد رمضان عليه في مطالبته بمبلغ تسعة ونصف مليون جنيه عار تمامًا من الصحة، وإنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن يصادفه شخص يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل.



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